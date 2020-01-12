امنية بغداد تكشف أسباب التحليق الكثيف للطيران الأميركي

2020/01/12 | 10:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزت اللجنة الأمنية في مجلس بغداد المنحل، تحليق الطيران الأميركي المكثف في سماء بغداد والحدود لإعادة تموضع القوات الأميركية ونقل معدات وآليات واشخاص ب...

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