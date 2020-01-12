2020/01/12 | 10:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوات الحشد الشعبي، الاحد، على اكبر مضافة للتفخيخ تحوي مواد متفجرة وعبوات ناسفة واسلحة واعتدة في جزيرة الحضر جنوب غرب الموصل.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى انه “ضمن عمليات علي ولي الله الثالثة عثرت قوات الحشد الشعبي بمشاركة مفارز مكافحة المتفجرات على اكبر المضافات واخطرها لداعش في جزيرة الحضر “، مبينا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يعثر على أكبر مضافة تفخيخ لداعش في جزيرة الحضر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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