“صباح غاضب” في عدة محافظات.. حرق إطارات وغلق شوارع بعد حديث عن “اعادة تكليف” عبدالمهدي

2020/01/12 | 10:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اقدم المتظاهرون في عدد من المحافظات على اجراءات تصعيدية، بالتزامن مع تسرب انباء عن اتفاقات سياسية لاعادة منح الثقة لرئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبدالمهدي وعودته الى المنصب.وفي البصرة اقدم متظاهرون غاضبون على اغلاق بوابة مستودع الفاو النفطي، وقال مصدر لـ”يس عراق”، إن “متظاهرين غاضبين اقدموا على اغلاق بوابة مستودع الفاو […]

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