وزير الداخلية يرسل وكيل الوزارة للتحقيق بمقتل الصحفيين بالبصرة

2020/01/12 | 10:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..وجه وزير الداخلية ياسين الياسري، بارسال فريق عالي المستوى من الوزارة، للتحقيق بحادث قتل الصحفيين احمد عبد الصمد وصفاء عالي في البصرة.وقالت الوزارة في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاحد ، ان “الوزير وجه بارسال فريق عالي المستوى برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وعدد من الضباط للتحقيق بحادث قتل الصحفيين احمد عبد […]

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