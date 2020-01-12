بالصور.. تلاميذ ميسان يعودون للمدارس بعد انقطاع دام 70 يوماً

2020/01/12 | 10:36 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ميسان بعد أنقطاعهم عن الدوام لأكثر من 70 يوما، عاد تلاميذ المدارس الأبتدائية في محافظة ميسان، اليوم الاحد، إلى المباشرة بالدوام الرسمي وسط اجراءات امنية مشدده.

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