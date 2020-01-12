هزة ارضية بقوة 4 ريختر تضرب إيران

2020/01/12 | 10:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ضربت هزة ارضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم الاحد منطقة اهرم بمحافظة بوشهر جنوب إيران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران في تقرير له ان هذه الهزة وقعت اليوم الاحد.

واضاف ان الهزة وقعت في عمق 10 كم من سطح الارض في منطقة اهرم الواقعة على بعد 55 كم من مدينة بوشهر مركز محافظة بوشهر جنوب إيران.

كما سجل المركز هزة ارضية بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر في مدينة ايذة بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران قبل 10 دقائق من الهزة التي ضربت منطقة اهرم.

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