الحشد يعلن نتائج عملية علي ولي الله الثالثة جنوب الموصل

2020/01/12 | 10:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، اليوم الاحد، عن نتائج عملية "علي ولي الله الثالثة" لتطهير جزيرة الحضر في جنوب الموصل، مؤكدة تدمير مضافات والعثور على دراجتين ناريتين لعصابات داعش الارهابية.

وقالت العمليات في بيان، تلقت الغد برس" نسخة منه، ان "تم تدمير عدد من المضافات كان أبرزها تدمير مضافة تحتوي على صواريخ نوع نمساوي ومواد متفجرة وعبوات ناسفة وفتيل اشتعال كان يخطط العدو لاستخدامها لشن هجمات ضد المواطنين والحشد الشعبي والقوات الأمنية".

واضافت انه "استناداً لجهد استخباري دقيق من قسم استخبارات قيادة العمليات شرعت ألوية 44,25 وأقسام قيادة العمليات الساندة بالاشتراك مع مديرية مكافحة المتفجرات للحشد الشعبي بعملية عسكرية واسعة لتطهير باقي جزيرة الحضر الواقعة جنوب الموصل إذ تمكنت القوات من تدمير ثلاث مضافات جديدة لداعش الإرهابي فضلاً عن العثور على دراجتين ناريتين للعدو".

وأكدت القيادة ان "قطعاتها البطلة قامت بجهد كبير بفتح الطرق لإكمال مسيرة التقدم وتحقيق كامل الأهداف المرسومة لهم رغم قيام العدو بزرع الطرق بالعبوات الناسفة لعرقلة التقدم، إلا أن هذه الأساليب باءت بالفشل بجهود رجال الهندسة الاشاوس"، مشيرة الى ان "استخبارات قيادة العمليات كانت بصمتهم واضحة في العملية من طريق تقديم معلومات عن العدو وتواجد مضافاته بطريقة مباغتة".

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