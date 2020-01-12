قيمة الاكتتاب العام الأولي لـ

2020/01/12 | 10:44 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة "أرامكو" السعودية إنها مارست خيار بيع أسهم إضافية يبلغ عددها 450 مليون سهم، لترتفع بذلك قيمة الاكتتاب العام الأولي إلى 29.4 مليار دولار مسجلة رقما قياسيا.

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