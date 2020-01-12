نائب: دخول اتفاقية العراق والصين حيز التنفيذ تعد

2020/01/12 | 10:44 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، الاحد، الاتفاقية بين العراق والصين تعتبر من اهم الاتفاقيات التي عقدتها الحكومة لانها ولاتشمل فوائد او دفع اموال بالأجل، مبينا ان دخولها حيز التنفيذ يعد صفعة لامريكا .

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