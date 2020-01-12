2020/01/12 | 10:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، الاحد، نتائج عملية علي ولي الله الثالثة في جزيرة الحضر جنوب الموصل.وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة صدى ان “فجر اليوم السبت 11 كانون الثاني 2020 لملاحقة فلول داعش في جزيرة الحضر الواقعة جنوب الموصل “، مبينة انه “تم تدمير عدد من المضافات كان أبرزها تدمير مضافة تحتوي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قيادة عمليات نينوى للحشد تعلن نتائج عملية “علي ولي الله الثالثة” جنوب الموصل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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