ترامــــب يغــــرد بالفارســـي ويدعــــم متظاهـــري ايــــران ويثير الفوضــى فيهــا !!

2020/01/12 | 10:47 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تغريدة نشرها باللغة الفارسية، أنه وإدارته سيواصلان دعم المحتجين في إيران ضد سلطات البلاد، مشيرا إلى أن "شجاعتهم ملهِمة".

وقال ترامب، في التغريدة التي نشرها تعقيبا على اندلاع احتجاجات جديدة في إيران السبت، بعد كارثة إسقاط طائرة ركاب أوكرانية ...

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