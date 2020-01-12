النصر: صور المرشحين المرفوعة في ساحات التظاهر مدفوعة الثمن

2020/01/12 | 10:47 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أكد القيادي في تحالف النصر النائب فالح الزيادي ، الاحد، ان اغلب الأسماء المرشحة لرئاسة الوزراء التي طر...

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