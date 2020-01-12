كبير مستشاري برهم صالح يحدد موقفه من ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء وتسلمه

2020/01/12 | 10:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف كبير مستشاري رئيس الجمهورية، علي الشكري، الاحد (12 كانون الثاني 2019)، عن موقفه من أنباء ترشيحه لمنصب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة المؤقتة، خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.

وقال الشكري في حديث لـ (بغداد اليوم): "اؤكد رفضي القاطع لتولي أي منصب بما فيها رئاسة الوزراء".

وأضاف، أنه "لا يعلم ما إذا كان اسمه قد طرح للمنصب، أو تم ترشيحه"، في إشارة الى عدم مفاتحته رسمياً بالتكليف من قبل أية جهة.

وكانت وسائل اعلام قد تداولت، في وقت سابق، اسم علي الشكري، النائب المستقيل من مجلس النواب، بوصفه مرشحاً لرئاسة الوزراء، خلفاً لعبد المهدي.

يتبع.



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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مسؤول محلي في محافظة ديالى، الأحد (12 كانون الثاني، 2020) بمصرع وإصابة 11 شخصا، بحادث سير، في طريق ناحية العظيم، شمالي ديالى.

وقال رئيس مجلس ناحية العظيم (60 كم شمال بعقوبة) محمد ضيفان العبيدي في حديث لـ(بغداد

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كشفت حكومة إقليم كردستان، الأحد (12 كانون الثاني 2020)، أبرز ما بحثته زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي إلى الإقليم، فيما حددت مواصفات رئيس الوزراء المقبل.

وقال الناطق الرسمي باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في تص

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الخارجية الإيرانية، الأحد (12 كانون الثاني 2020) انها بانتظار تقرير من قوات الامن ومعرفة التفاصيل حول احتجاز السفير البريطاني في طهران، روب ماكير، لعدة ساعات، بعد مشاركته في تظاهرة في العاصمة الايرانية.

ووفقا لوكالة ارن

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