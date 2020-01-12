امانة بغداد تنجز ثلاثة تخسفات مهمة شمال العاصمة

2020/01/12 | 10:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد عن انجاز ثلاثة تخسفات مهمة شمال بغداد.الامانة بينت قيام ملاكاتها في دائرة بلدية الاعظمية بصيانة واصلاح ثلاثة تخسفات حصلت في احد خطوط المجاري الرئيسية بقطر 80 سم وعمق 4 أمتار تحت الأرض وتراوحت أطوالها بين ( 82 و 84 و 88 ) متر طول ضمن شارع 600 في منطقة صليخ.عملية

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