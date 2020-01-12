حسن خليل غريب - إلى الدائرين في الفلك الإيراني عودوا إلى مداراتكم القومية الأصيلة

2020/01/12 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_خليل_غريب رسالة إلى أبناء الأمة للعودة إلى أحضانهالقد انقرض عصر الإمبراطوريات الكبرى في التاريخ، خاصة منها تلك التي تعمل على ترميم الإمبراطوريات الدينية.ودخل العالم في تاريخ بناء الدول القومية وحقها في تقرير مصيرها بحماية دولية إنسانية، تلك هي سُنَّة العصر.وعلى الرغم من كل ذلك، فقد جمَّد بعض من يزعمون أنهم قوميون ووطنيون عرب، التاريخ على أعتاب إمبراطورية فارسية، أكل الدهر عليها وشرب.ولكنهم ما ......

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