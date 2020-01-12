موسوي: العقوبات الجديدة لن تؤدي غرضها وستضطر واشنطن الى تقبل فشلها

2020/01/12 | 10:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكرت وزارة الخارجية الإيرانية الحظر الجديد الذي فرضته الولايات المتحدة على ايران.

وأدان المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي العقوبات الأميركية قائلا إن هذه المحاولات غير الطبيعية لن تؤدي الى نتيجة وستضطر الادارة الاميركية الى تقبل فشلها لان واشنطن انتهجت سلوكا متفردا وغير قانوني وعديم الجدوى وهم يصرون على تكراره.

وأضاف موسوي ان الحظر الاخير يتجاهل كل القواعد والاعراف الدولية، ويؤثر بشكل مباشر على بعض الصناعات والقطاعات التي تمتزج بمعيشة ملايين الإيرانيين، مشيرا الى انه يتناقض بشكل سافر مع القرار الفين ومئتين وواحد وثلاثين الصادر عن مجلس الامن الدولي، والتزامات اميركا بشأن الحقوق والقانون الدولي العام.

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