كيف أثرت الأحداث الإقليمية على التظاهرات العراقية.. أحمد سعداوي

2020/01/12 | 10:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب أحمد سعداوي: التظاهرات العراقية كانت تقترب من قطف ثمارها حتى دخل ترامب على الخط وأدخلنا في زوبعة هائلة، ورجعت منظومة السلطة المتهاوية لتستجمع شتات نفسها وتتجرأ للعودة الى ما قبل الأول من تشرين الأول الماضي، بحيث عبد المهدي يتحرّك الآن بثقة من أجل اعادة تكليفه.كل تصريحات ترامب، ومنها التهديد بمصادرة الأموال العراقية، […]

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