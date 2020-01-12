رابطة المصارف الخاصة تقيم دورة «كفاية رأس المال»

2020/01/12 | 10:56 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أقامت رابطة المصارف الخاصة العراقية، دورة «كفاية رأس المال وفق متطلبات بازل III».

تُقام الدورة بالتعاون ما بين رابطة المصارف الخاصة العراقية والبنك المركزي ـ مركز الدراسات المصرفية ودائرة مراقبة الصيرفة.

الدورة تستهدف مدراء الاقسام المالية ومعاونيهم، ومدراء قسم المخاطر ومعاونيهم.

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