2020/01/12 | 11:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت قوات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، بعملية امنية لملاحقة فلول داعش جنوب سامراء.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان “قوة من اللواء 41 في الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية والاستخبارات نفذت عملية دهم وتفتيش للأحراش و البساتين و الأنهر و المبازل في ناحية يثرب ومنطقة السعلوة ضمن قاطع المسؤولية جنوب سامراء “، مبينا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي والاتحادية يشرعان بعملية أمنية لملاحقة فلول داعش جنوب سامراء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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