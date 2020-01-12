الزوراء ينجز أولى صفقات الشتاء

2020/01/12 | 11:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي مع لاعب من نادي الصناعات الكهربائية لتمثيل كرة النوارس في أولى صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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