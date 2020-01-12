فيديو: مشاهد من داخل قاعدة عين الاسد بعد استهدافها بالصواريخ الإيرانية

2020/01/12 | 11:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اظهرت مشاهد مصورة بثتها شبكة “سي أن أن”، حجم الضرر الذي خلفه الهجوم الايراني على قاعدة عين الاسد في محافظة الانبار ردا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة امريكية قرب مطار بغداد.وظهرت مراسلة “سي ان ان” وهي تقف امام الحطام الذي خلفته الصواريخ الايرانية، مشيرة إلى ان الصواريخ استهدفت […]

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