طهــران : ازمـــات سياسيـــة تنـــذر البـــلاد ..روحــــاني يغضـــب ويقـــدم استقالتــــه والســــبب ..؟!

2020/01/12 | 11:51 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

كشف مصدر في مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد، أن الأخير تلقى صباح أول أمس الجمعة تقريراً من منظمة الطيران المدني الإيرانية وأجهزة الاستخبارات، تؤكد أن الطائرة الأوكرانية تم إسقاطها بصاروخ لقوات الحرس الثوري أطلق من قاعدة متحركة، وأن منظمة الطيران لا تستطيع الاستمرار في إ...

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