2020/01/12 | 11:52 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجل قروي يستمع الى الراديو داخل مسكنه في قرية خاوي في السليمانية – صورة: كوردستان 24

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور | "خاوي" توقف الزمن وتحتفظ بأمجاد قرى كوردستان) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور | "خاوي" توقف الزمن وتحتفظ بأمجاد قرى كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).