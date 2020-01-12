2020/01/12 | 11:52 - المصدر: كردستان 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رجل قروي يستمع الى الراديو داخل مسكنه في قرية خاوي في السليمانية – صورة: كوردستان 24
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور | "خاوي" توقف الزمن وتحتفظ بأمجاد قرى كوردستان) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور | "خاوي" توقف الزمن وتحتفظ بأمجاد قرى كوردستان) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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