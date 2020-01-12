ريال مدريد حسم الصفقة ووافق على ضم دوني فان دي بيك مقابل 47 مليون إسترليني

2020/01/12 | 11:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أن ريال مدريد تفوق على مانشستر يونايتد في سباق التعاقد مع لاعب مميز.ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن مانشستر يونايتد كان يستطيع الحصول على خدمات الهولندي دوني فان دي بيك، لاعب وسط أياكس، في الصيف الماضي مقابل 20 مليون إسترليني فقط.وبعد أن عقد الشياطين الحمر […]

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