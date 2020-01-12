تحالف البناء ينفي وجود اتفاق على اعادة تكليف عبد المهدي لرئاسة الحكومة

2020/01/12 | 11:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … نفى المتحدث باسم تحالف الفتح المنضوي مع تحالف البناء احمد الاسدي وجود أي اتفاق على اعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة.وقال الاسدي في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاحد ، “ليس لدينا مرشح جديد للرئاسة ونحن مع الإجماع الوطني على اي شخصية وطنية غير جدلية تنجز المهام في […]

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