وزير الداخلية العراقي يرسل فريق عالي المستوى إلى البصرة للتحقيق بحادثة قتل الصحفيين

2020/01/12 | 11:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الداخلية ياسين الياسري، بإرسال فريق عالي المستوى من الوزارة، للتحقيق بحادث قتل الصحفيين احمد عبد الصمد وصفاء عالي في البصرة.

وقالت الوزارة في بيان ان الوزير وجه بإرسال فريق عالي المستوى برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وعدد من الضباط للتحقيق، مشيرة الى ان الوزير امر الفريق بعدم العودة لحين اكتمال التحقيق والكشف عن الجناة.

وتوعد الياسري بحسب بيان الوزارة، القتلة باشد العقاب حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن العراق واستقراره.

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