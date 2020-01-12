2020/01/12 | 12:01 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تمدد فترة انتقال الطلبة بين المدارس الخاصة والحكومية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/12 | 12:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تمدد فترة انتقال الطلبة بين المدارس الخاصة والحكومية) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تمدد فترة انتقال الطلبة بين المدارس الخاصة والحكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).