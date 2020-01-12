وزير الداخلية يرسل فريقا للتحقيق باغتيال الصحفيين بالبصرة

2020/01/12 | 12:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الداخلية ياسين الياسري، اليوم الأحد، بإرسال فريق عالي المستوى من الوزارة، للتحقيق في حادث اغتيال الصحفيين أحمد عبد الصمد وصفاء غالي في محافظة البصرة.

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