عبد المهدي يأمر بتشكيل لجنة تحقيقية باستهداف المتظاهرين في كربلاء

2020/01/12 | 12:05 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- أصدر القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، أمرا بتشكيل لجنة تحقيقية باستهداف المتظاهرين في كربلاء.وقال الناطق باسم القائد العام، اللواء عبد الكريم خلف، في خبر عاجل اورده التلفزيون الرسمي ، إن “مجموعة إجرامية استهدفت اليوم، المتظاهرين في محافظة كربلاء ما ادى إلى إصابة 3 متظاهرين”.وأضاف، أن ...

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