2020/01/12 | 12:05 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة أعرب رئيس الأساقفة الكلداني في أربيل، المطران بشار وردة عن قلقه من حدوث موجة نزوح جديدة للمسيحيين، نتيجة التوترات الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة.وأضاف المطران وردة وفي مقابلة مع جمعية عون الكنيسة المتألمة البابوية، أن “الوضع الحالي يهدد التوازن الدقيق الذي يعيشه الشعب العراقي، الذي سئم من المعاناة الناجمة عن …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسقف مسيحي : المسيحية والايزيدية، أكثر حرمانًا وعرضة للتهديد) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسقف مسيحي : المسيحية والايزيدية، أكثر حرمانًا وعرضة للتهديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).