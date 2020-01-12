صدور أمر استقدام بحق مدير معمل ادوية سامراء.. اليكم التفاصيل

2020/01/12 | 12:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة العراقية، الاحد، عن صدور أمر استقدام بحق المدير العام الأسبق لمعمل أدوية سامراء، مبينة أن الأمر صدر وفقاً لأحكام المادة (444/11) م...

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