أمطار غير اعتيادية في الامارات

2020/01/12 | 12:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل اعلام إماراتية، اليوم الاحد، بأن أغلب مدن البلاد شهدت هطول أمطار غير اعتيادية.

وحذر المركز الوطني للأرصاد، في بيان، من الانزلاقات على الطرق والابتعاد من مناطق جريان الأودية وتجمع المياه.

وواصلت الأمطار الهطول خلال اليومين الأخيرين ما أدى إلى جريان السيول وامتلاء عدد من السدود في المناطق الشمالية في أودية شوكة والصاروج ومفنا وحام وسد سيجي، بحسب صحيفة "البيان".

وتساقطت الأمطار بكثرة مصحوبة مع الرعد والبرق على دبي وأبو ظبي والشارقة والذيد والشوامخ ورأس الخيمة والظفرة في غياثي وطريف والرويس والمرفأ ومدينة خليفة وسويحان.

كما أكدت هيئة التأمين، أن الأضرار التي لحقت بالسيارات إثر الأحوال الجوية مغطاة من التأمين، وليست مستثناة لأنها لا تعتبر كوارث طبيعية.

وشددت الهيئة على توخي الحذر عند القيادة وخصصت وزارة تطوير البنية التحتية 20 فريق عمل لمراقبة الطرق لمراقبة الطرق والاستجابة للتطورات خلال الأمطار، بحسب الصحيفة.

وقال المركز الوطني للأرصاد أن الأحوال الجوية ستخف مع حلول الليل مع انخفاض في درجات الحرارة واحتمال تساقط الثلوج على الجبال وأن تكون بعض المياه متجمدة، ثم تستمر الأمطار في الهطول في مدينة العين وضواحيها وعجمان والفجيرة وإمارة أم القيوين.

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