2020/01/12 | 12:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن نادي الزوراء بكرة القدم، اليوم الاحد، عن تعاقده مع المهاجم مصطفى محمود لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.

وذكر بيان للنادي، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "تعاقد مع المهاجم مصطفى محمود ليكون مع الفريق في القترة المقبلة".

ووقع محمود على كشوفات الفريق قادما من الصناعات الكهربائية وسيشارك في الملحق الاسيوي.

وسبق لمحمود وان لعب في صفوف الزوراء وسجل معه بعض الأهداف أهمها امام الجوية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصطفى محمود يعود لعش النوارس) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصطفى محمود يعود لعش النوارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).