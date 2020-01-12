2020/01/12 | 12:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة النزاهة، اليوم الأحد، ضبط أصل معاملات منح قروض وهمية بدون ضمانات في أحد المصارف الحكومية في محافظة بابل.وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيأة، في بيان تلقته وكالة صدى الاعلام، أن “فريق عمل من محققي شعبة الضبط والتحري في مكتب تحقيق بابل انتقل إلى أحد فروع المصرف الحكومي في مدينة الحلة، وتمكَّن من ضبط

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة النزاهة تضبط معاملات قروض بدون ضمانات بمصرف حكومي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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