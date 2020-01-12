2020/01/12 | 12:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير المرور العام زهير عبادة الخفاجي، عدم وجود خطة للتقليل أو الحد من عدد المركبات في البلاد.وقال مدير المرور العام اللواء زهير عبادة الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى، إن ” المديرية ليس لديها خطة لتقليل عدد السيارات القديمة قبل توفير البديل المناسب”، لافتاً الى أنه “في حال توفير وسائل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدير عام المرور: لا خطة لتقليل عدد المركبات وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير عام المرور: لا خطة لتقليل عدد المركبات) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير عام المرور: لا خطة لتقليل عدد المركبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).