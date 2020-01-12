2020/01/12 | 12:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة التربية، الاحد، تعميما يقضي بتمديد فترة انتقال الطلبة الراغبين بالانتقال من المدارس الخاصة الى الحكومية ومن الحكومية الى الخاصة لغاية الـ20 من شهر كانون الثاني الحالي.وذكر بيان للوزارة وتلقته وكالة صدى، أنها “وجهت في تعميمها الصادر من المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي الى المديريات العامة للتربية في المحافظات (بغداد ، البصرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية تمدد فترة انتقال الطلبة بين المدارس الخاصة والحكومية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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