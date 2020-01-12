نيسان سنترا 2020 .. المعجزة اليابانية

2020/01/12 | 12:20 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما قامت به نيسان في فئة السيدان هو إنجاز حقيقي، فاليابانية نجحت وبشكل لا يقبل الجدل في نقل صورة

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