العطار يؤكد حاجة الثروة السمكية لتنمية اقتصادية.. ويحذر من الأسماك المفترسة

2020/01/12 | 12:20 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار، الأحد، إن الثروة السمكية تعد من أهم مفاصل قطاع الذهب الأخضر وبحاجة لسياسيات تطويرية جديدة".

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