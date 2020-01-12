أمير قطر تميم بن حمد يصل إلى طهران في أول زيارة منذ توليه المنصب

2020/01/12 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أفادت وسائل إعلام، الأحد، بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، وصل العاصمة الإيرانية طهران، وهي أول زيارة له منذ توليه منصبه عام 2013.

وأعلن التليفزيون الإيراني، وصول أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى العاصمة طهران لإجراء مباحثات مع المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس حسن روحاني.

وأجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الخميس الماضي، اتصالا هاتفيا، بالرئيس الإيراني حسن روحاني، فيما نسب بيان الرئاسة الإيرانية للشيخ تميم قوله إن قطر لن تنسى موقف إيران من العقوبات المفروضة على الدوحة.

من جانبه، قال روحاني إن "تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة مهم جدا بالنسبة لإيران"، معتبرا أن "السبيل الوحيد للحفاظ على أمن المنطقة هو توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين الجيران ومنع تدخلات الأجانب".

وكان وزير خارجية قطر، محمد عبد الرحمن آل ثاني، قال الأربعاء الماضي، إن بلاده تتابع عن كثب مستجدات الأحداث في العراق، وتسعى للتنسيق مع الدول الصديقة لخفض التصعيد.

وأضاف وزير الخارجية القطري، على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "نتابع عن كثب مستجدات الأحداث في العراق وما تمر به المنطقة من مرحلة حاسمة تتطلب تكاتف الجهود لا تناحرها وتقديم الجماعة والتعددية لا الأحادية في إيجاد الحلول ومد جسور التواصل".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في الساعات الأولى من فجر الأربعاء، استهداف قواعد أمريكية في العراق بعشرات الصواريخ، مؤكدا أن العملية تأتي انتقاما لمقتل القائد العسكري، قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس" الإيراني، وأطلق على العملية اسم "الشهيد سليماني".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة، 3 يناير/ كانون الثاني، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، والمهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

بغداد اليوم-متابعة

لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص حتفهم وتم إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية وانقطعت الكهرباء في 5 ولايات أمريكية بعد أن أدت عاصفة شتوية عاتية إلى تساقط ثلوج وأمطار من تكساس إلى ميشيغان.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن عواصف اجتاحت مناطق اب

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أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تغريدة نشرها باللغة الفارسية، أنه وإدارته سيواصلان دعم المحتجين في إيران ضد سلطات البلاد، مشيرا إلى أن "شجاعتهم ملهِمة".

وقال ترامب، في التغريدة التي نشرها تعقيبا على اندلاع ا

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أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، السبت، بأن سلطات البلاد احتجزت السفير البريطاني في طهران لعدة ساعات "لتنظيمه تحركات مشبوهة في جامعة أمير كبير"، مشيرة إلى إطلاق سراحه لاحقا.

وقالت الوكالة الإيرانية إنه وخل

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