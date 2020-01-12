2020/01/12 | 12:22 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الوطني الليبي، وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية التي تضم العاصمة طرابلس بدءً من اليوم الأحد، مشترطاً التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار، وذلك حسبما قال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي.وكان الجيش الوطني الليبي قد رفض يوم (الخميس) الماضي دعوة من تركيا وروسيا للطرفين المتحاربين بإعلان وقف لإطلاق النار وسط

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش الليبي يعلن وقفاً مشروطاً لإطلاق النار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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