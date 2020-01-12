مرتفع سيبيري يجتاح كوردستان ترافقه موجة ثلوج

2020/01/12 | 12:23 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد إقليم كوردستان في الآونة الأخيرة هطول موجات كثيفة من الثلوج لاسيما في المناطق الجبلية – صورة: كوردستان 24

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