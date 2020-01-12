2020/01/12 | 12:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العدل، الاحد، عن استكمال المرحلة التجريبية بادخال نظام المكننة الالكترونية في عمل دوائر كتاب العدول تمهيدا لتعميمها في عموم البلاد، بينما تنفذ خطة لافتتاح دوائرها في المناطق المحررة.وقال مدير عام دائرة الكتاب العدول بالوزارة الحقوقي امجد محمد الصالحي في بيان وتلقته وكالة صدى، ان “خطة الدائرة للعام الحالي 2020 تتضمن ادخال المكننة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة العدل تعلن إدخال نظام المكننة الإلكترونية في عمل دوائر الكتاب العدول وكالة صدى الاعلام للانباء.

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