2020/01/12 | 12:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقل لاعب المنتخب العراقي بكرة القدم فرانس بطرس، اليوم الاحد، بشكل رسمي الى الدوري الدنماركي.واعلن نادي فيبورغ، المشارك في دوري الدرجة الأولى الدنماركي، عن انضمام فرانس بطرس لصفوفه.وحمل بطرس قميص النادي في حفل التوقيع ليباشر تدريباته مع الفريق منذ اليوم.يذكر ان بطرس تعرض مع المنتخب الوطني الى اصابة أبعدته كثيرا عن الملاعب.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرانس بطرس الى الدوري الدنماركي وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرانس بطرس الى الدوري الدنماركي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرانس بطرس الى الدوري الدنماركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).