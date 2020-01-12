مغردون إيرانيون يهاجمون المرجع السيستاني في تويتر.. والعراقيون يردون

2020/01/12 | 12:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد هاجم عدد من المغردين الايرانيين على تويتر، المرجع الاعلى علي السيستاني، ردا على محملته الخطبة الاخيرة من رفض لانتهاك السيادة عقب شن الحكومة الايرانية هجوما بالصواريخ على قواعد عراقية تستضيف قوات امريكية.وغرد مدونون ايرانيون تحت هاشتاك “سيستانى”، بتغريدات مختلفة هاجمت المرجع الاعلى في النجف، منتقدين رفضه ادخال العراق ضمن الصراع الاقليمي […]

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