وزارة الداخلية: اعتقال عصابة مكونة من ثلاثة عشر شخصا تتاجر بالأعضاء البشرية في نينوى

2020/01/12 | 12:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الداخلية، اعتقال عصابة مكونة من ثلاثة عشر شخصا تتاجر بالأعضاء البشرية في عدد من مناطق واحياء الجانب الايمن والايسر لمدينة الموصل.

وذكرت الوزارة في بيان ان فريق عمل مشترك من مكتب مكافحة سرقة السيارات التابع لمديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى تمكن من القاء القبض على عصابة وشبكة من المجرمين الذين يقومون بتجارة وبيع الاعضاء البشرية، مبينا انه تم القبض عليهم جميعا وضبط ما بحوزتهم من هويات ومستمسكات مزورة.

وأكدت الوزارة انه بعد التعمق بالتحقيق معهم اعترفوا ايضا بأنهم يقومون ببيع وترويج الحبوب المخدرة.

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