القوات الأمنية تنفذ عملية أمنية لملاحقة عصابات داعش في ديالى

2020/01/12 | 12:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، تنفيذ عملية أمنية لملاحقة عصابات داعش الإرهابية في محافظة ديالى.

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