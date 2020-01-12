بعد استهداف المتظاهرين في كربلاء.. عبد المهدي يأمر بتشكيل لجنة تحقيق

2020/01/12 | 12:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طلب رئيس مجلس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، تشكيل لجنة تحقيق في استهداف المتظاهرين بمحافظة كربلاء.

وقال الناطق باسمه، اللواء عبد الكريم خلف، لوكالة الأنباء العراقية إن "مجموعة إجرامية قامت باستهداف المتظاهرين في كربلاء ما تسبب بإصابة ثلاثة بجروح"، وتابع: "هناك توجيه من القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة تحقيقية من وزارة الداخلية لإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة".

وأقدم مسلحون مجهولون على إطلاق النار مساء السبت على المتظاهرين في (ساحة التربية) حیث معقل الاحتجاجات الشعبية في كربلاء ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجراح أحدھم في حالة حرجة، بحسب الشرطة العراقية.

وتشهد كربلاء منذ أسبوع تظاهرات ترفع شعارات رافضة لإقحام العراق في حرب بالوكالة عن إيران، ويحمل المتظاهرون شعارات "البرلمان العراقي لا يمثلني"، واصفين السلطة سواء في البرلمان أو الحكومة بـ "عدو الشعب والوطن".

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