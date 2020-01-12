غضب بريطاني شديد من ايران

2020/01/12 | 13:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ افرجت السلطات الايرانية ليل السبت، عن السفير البريطاني لدى طهران روب ماكاير، بعد احتجازه لمدة ساعات، فيما عبرت لندن عن غضبها جراء اعتقال سفيرها، معتبرة ذلك انتهاكا للقانون الدولي.وقال وزير الخارجيّة البريطاني دومينيك راب، في بيان، ان “اعتقال سفيرنا في طهران بدون مبرّر أو تفسير، هو انتهاك صارخ للقانون الدولي“، محذرا إيران من […]

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