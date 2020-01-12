الملكة إليزابيث تستدعي “الأمير هاري” لحضور اجتماع أزمة

2020/01/12 | 13:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ استدعت الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، حفيدها الأمير هاري لعقد اجتماع أزمة وبحث الترتيبات المستقبلية الخاصة به وبزوجته ميغان في أعقاب إعلان الزوجين فجأة أنهما سيتخليان عن مهامهما الملكية.وقال مصدر في قصر بكنغهام لوكالة “رويترز” إنّ من المقرر عقد الاجتماع غداً الاثنين في منزل ساندرينغهام الذي تملكه الملكة إليزابيث في منطقة نورفولك بشرق إنكلترا، […]

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