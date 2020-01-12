تحالف البناء يمنح “عادل عبدالمهدي” الموافقة لعودته الى منصب “رئاسة الوزراء”

2020/01/12 | 13:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..كشف مصدر سياسي مطلع، إن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، حصل على موافقة تحالف البناء لعودته الى منصب رئاسة الوزراء شريطة موافقة الكرد.وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته المستقلة ، إن “عبدالمهدي حصل على الضوء الأخضر من تحالف البناء، بشأن إعادته للمنصب، لكن التحالف اشترط إقناع الأكراد الذين نقموا عليه بسبب اصطفاف […]

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